India vs New Zealand: भारत बैकफुट पर, बारिश ने धोया आखिरी सत्र का खेल

नई दिल्ली। यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का पहला दिन शुक्रवार भारत के लिए अच्छा नहीं रहा।

दिन के शुरुआती दो सत्रों में कीवी गेंदबाजों ने भारत को परेशान किया तो दिन के तीसरे सत्र का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका और इसी कारण भारत ने दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 122 रनों का साथ किया।

उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे के जिम्मे भारतीय टीम का भार आ गया क्योंकि गेंदबाजों के मुफीद परिस्थतियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारत के ऊपरी और मध्य क्रम को सस्ते में समेट दिया।

