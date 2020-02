अरुणाचल में बोले गृह मंत्री अमित शाह- नॉर्थ ईस्ट से नहीं हटेगी धारा 371

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah ) गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh ) की राजधानी ईटानगर ( Itanagar ) पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 33 वर्ष पहले आज ही के दिन अरुणाचल राज्य की स्थापना हुई थी।

'मुझे हर्ष है कि विगत 6 वर्षों में केंद्र में PM नरेन्द्र मोदी और यहां पेमा खांडू के नेतृत्व में द्रुत गति से विकास कार्य हो रहे हैं'। वहीं, अमित शाह के अरुणाचल दौरे का चीन ने विरोध किया है।

अमित शाह ने कहा कि नार्थ ईस्ट भारत के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इस दुर्गम क्षेत्र में बसने वाली जनजातियां भारतीय संस्कृति के लिए एक श्रृंगार से कम नहीं है।

भारत की संस्कृति नार्थ ईस्ट की संस्कृति के बिना अधूरी ही नहीं, अपंग भी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगस्त में जब अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया गया, तो नार्थ ईस्ट में भी अफवाहें और गलतफहमी फैलाई गई कि 370 के साथ ही 371 को भी हटा देंगे।

'मैं आज समग्र नार्थ ईस्ट को बताना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता और न ही हटाने की किसी की मंशा ।

