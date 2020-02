PM मोदी पर तेज प्रताप का तंज- कतनो खईबो लिट्टी चोखा, बिहार ना भुली राउर धोखा..!

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में चल रहे ‘हुनर हाट’ ( Hunar Haat ) में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) के पहुंचने के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है।

प्रधानमंत्री ने यहां पहुंच कर बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का स्वाद चखा तो राजनीतिक जानकारों ने इसको बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Elections ) से जोड़ कर देखा।

प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा ( litti chokha ) खाते ही ट्विटर पर तस्वीर भी साझा की।

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) ने पीएम मोदी पर तंज कसा है।

तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को रिट्वीट करते हुए लिखा कि ‘कतनो खईब लिट्टी चोखा, बिहार ना भुली राउर धोखा..!’

दरअसल, तेज प्रताप ने पीएम मोदी पर भोजपुरी भाषा में हमला किया है, जिसका मतलब यह है कि चाहे आप जितना भी लिट्टी चोखा खा लो, लेकिन बिहार आपके दिए धाखे को कभी नहीं भूलेगा।

Had tasty Litti Chokha for lunch along with a hot cup of tea... #HunarHaat pic.twitter.com/KGJSNJAyNu