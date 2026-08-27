‘खा-पीकर आंदोलन करो, मैं तो चुराकर खाता था…’; अनशन पर बैठे छात्रों को फडणवीस के मंत्री की अजीब सलाह

Adivasi Students Protest Pune: पुणे के मांजरी इलाके में अपनी 14 मांगों को लेकर आदिवासी छात्रों का आंदोलन पिछले दो हफ़्तों से जारी है। आंदोलन में हजारों छात्र शामिल हैं, जबकि कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके और मंत्री नरहरी झिरवल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और आमरण अनशन खत्म करने की अपील की। हालांकि, छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों के संबंध में लिखित सरकारी निर्णय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।