सपा छोड़ BJP में शामिल हुए नीरज शेखर, कल राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में हार और बहुजन समाज पार्टी से धोखे के बाद Samajwadi Party को एक और झटका लगा है। neeraj shekhar ने सपा छोड़ BJP का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय पर नीरज शेखर ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नीरज पूर्व प्रधानमंत्री Chandrashekhar के बेटे हैं। नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे।

Delhi: Former Samajwadi Party leader Neeraj Shekhar, who is the son of former Prime Minister Chandra Shekhar, joins Bharatiya Janata Party in presence of BJP general secretary Bhupender Yadav. pic.twitter.com/WhQktfmcxI