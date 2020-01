हरियाणाः अनिल विज ने की सीआईडी प्रमुख को हटाने की मांग

चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के अपराध जांच विभाग (CID) प्रमुख को हटाने की मांग की। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच रस्साकशी चल रही है।

मंगलवार को विज ने मांग की है कि हरियाणा के सीआईडी प्रमुख अनिल राव को हटाना चाहिए और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया जाना चाहिए। मंगलवार को पता चला कि राव से नाखुश विज ने प्रभावहीनता, अवहेलना और कर्तव्य न निभाने के कारण गृह सचिव से राव को हटाने के लिए कहा है।

मीडिया से बातचीत में विज ने कहा, "वह (सीआईडी प्रमुख) बार-बार मांगे जाने के बावजूद मुझे खुफिया इनपुट्स नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से राज्य की शांति और सौहार्द में किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। मैंने इस लापरवाही के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है।"

