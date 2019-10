हिसार रैली में बोले पीएम मोदी- सशक्त हरियाणा, सशक्त हिंदुस्तान का लिया है संकल्प

गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार कल यानी शनिवार को थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ से गोहाना में जनसभा के बाद फिर हिसार में प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे।

हिसार में भाजपा की महाविजय रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "सोनीपत मतलब, किसान, जवान और पहलवान। इस त्रिशक्ति को मजबूत करने के लिए भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर आपके सपनों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। अगले 5 साल में इसी के दम पर हमने सशक्त हरियाणा, सशक्त हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लिया है।"

पीएम ने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए हरियाणा का लाल अपनी जान की बाजी लगाता आया है। 370 हटाकर मुझे जो सबसे बड़ा संतोष मिला है वो ये कि मैंने वीर जवानों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। भाजपा संकल्प लेती है तो उस संकल्प के पीछे श्रम भी करती है और सिद्धि भी प्राप्त करती है। भाजपा जिस काम का बीड़ा उठाती है उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाती है। इसीलिए बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखी हर बात पर हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है।"

