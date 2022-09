कांग्रेस के 'खाकी शॉर्ट्स ऑन फायर' पोस्ट पर हिमंत बिस्वा सरमा का नेहरू ट्विस्ट, किया ये सवाल

कांग्रेस ने आपने ट्विटर हैन्डल से आरएसएस के ड्रेस कोड से जुड़ी एक तस्वीर शेयर कर एक नए विवाद को जन्म दिया था। अब असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिससे कांग्रेस आग बबूला हो सकती है।

कांग्रेस ने एक पोस्ट के जरिए आरएसएस के ड्रेस में आग वाली एक फोटो शेयर की थी। इस पोस्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जवाहरलाल नेहरू के ट्विस्ट के साथ कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी लिखा है।

Himanta Biswa's one-photo reply to Congress' 'khaki on fire' post; 'Will you?'