नागरिकता बिल पर JDU में विवाद? PK के बाद अब पवन वर्मा ने जताया विरोध

नई दिल्ली। बिहार में सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) ने मंगलवार को लोकसभा में भले ही नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, परंतु अब इसे लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं।

पार्टी के उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बाद अब पवन वर्मा ने पार्टी के इस फैसले को निराशाजनक बताया है।

पवन वर्मा ने न केवल इस बिल का विरोध किया है, बल्कि नीतीश कुमार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।

I urge Shri Nitish Kumar to reconsider support to the #CAB in the Rajya Sabha. The Bill is unconstitutional, discriminatory, and against the unity and harmony of the country, apart from being against the secular principles of the JDU . Gandhiji would have strongly disapproved it.