जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोकने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को वापस दिल्ली भेजा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घाटी में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। हालांकि कुछ देर वहां रोकने के बाद आजाद को दोबारा दिल्ली के लिए भेज दिया गया।

कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और जम्मू-कश्मीर के दो हिस्से में बंटने के बाद ये पहला मौका है जब गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में आजाद सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी तो लेने के साथ घाटी में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे।

आपको बता दें कि बुधवार को एनएसए अजीत डोभाल की जम्मू-कश्मीर के शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ तस्वीर सामने आई थी।

इस तस्वीर में वे स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद खाना खाते हुए भी नजर आए थे।

पीएम मोदी आज कर सकते हैं नोटबंदी जैसी बड़ी घोषणा, समय पर सस्पेंस

Congress MP & leader of Opposition in Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad & Jammu and Kashmir Congress chief Gulam Ahmed Mir have been stopped at Srinagar Airport. More details awaited. pic.twitter.com/hOuDAqsKZQ