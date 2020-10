AIADMK के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे पलानीस्वामी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamilnadu Assembly Election ) को लेकर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में एआईएडीएमके ( AIADMK ) ने बुधवार को पार्टी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में के पलानीस्वामी को आम सहमति से पार्टी ने बतौर मुख्यमंत्री चेहरा होने की बात कही।

एआईएडीएमके के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने मीटिंग के बाद ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में के. पलानीस्वामी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे।

पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी दोनों नेताओं में से कोई एक सीएम पद का चेहरा होगा, लेकिन बुधवार को दिग्गज नेता पनीरसेल्वम ने ये साफ कर दिया कि सीएम पद का चेहरा पलानीस्वामी ही होंगे।

Tamil Nadu: Chief Minister Edappadi K Palaniswami, Deputy CM O Panneerselvam and other AIADMK leaders pay tribute to former CM & AIADMK leader Jayalalithaa at her memorial at Marina Beach in Chennai. pic.twitter.com/w7PKrmOdBE