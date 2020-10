Shaheen Bagh Protest: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, न घेरे जाएं सार्वजनिक स्थल

नई दिल्ली। शाहीनबाग प्रदर्शन ( shaheen bagh protest ) मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा है कि हमने दो सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने रिपोर्ट भी दी थी। बावजूद इसके लंबे समय तक प्रदर्शन चलता रहा और इस प्रदर्शन के चलके कई लोगों को काफी परेशानियां हुईं। जो गंभीर विषय है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन की भी एक सीमा होती है। सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन के लिए सड़क या सार्वजनिक स्थल पर लोगों कि सहूलियत का ख्याल रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थल को धरना प्रदर्शन के लिए नहीं घेरा जाना चाहिए। यह लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है।

मौसम विभाग ने देश के इन राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानें चक्रवाती तूफानों का क्यों बढ़ रहा खतरा

Public roads and places cannot be occupied indefinitely by protesters says Supreme Court on petitions seeking guidelines and other directions on the right to protest, in wake of shaheen bagh protest pic.twitter.com/TXlpEgiLul