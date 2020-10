Corona Update: देशभर में 8 करोड़ से ज्यादा हुए टेस्ट, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 72,049 नए मामले सामने आए हैं। जबकि बीते 24 घंटों में देशभर में कोरोना महामारी के चलते 986 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( ICMR ) के मुताबिक देशभर में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67 लाख 57 हजार हो गई है।

11,99,857 samples tested for #COVID19 on 6th October. Total 8,22,71,654 samples tested in the country up to 6th October: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/nWpwzVS3Ax