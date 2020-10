Cinema Hall Reopen: 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे सिनेमाघर, जाने से पहले जान लें ये नियम

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच अनलॉक-5 के जरिए सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने ( Cinema Hall Reopen ) की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक अहम गाइडलाइन भी जारी की गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर कंटनेमेंट जोने से बाहर और गतिविधियों को छूट दी है, जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है। हालांकि इनमें अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) जारी की।

Information and Broadcasting Ministry releases standard operating protocols (SOPs) to be followed at all cinemas/ theatres/multiplexes.



Government of India has permitted cinemas/ theatres/multiplexes to re-open from 15th October. pic.twitter.com/zAetxtJDNV