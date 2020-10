राहुल का मोदी सरकार पर हमलाः किसानों और Hathras पीड़िता के साथ अन्याय पर चुप क्यों हैं पीएम

नई दिल्ली। कृषि कानूनों से लेकर हाथरस घटना ( Hathras Case ) तक विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस नेता राहुल गांघी ( Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर मंगवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा- देश देख रहा है कि हाथरस पीड़िता के परिजनों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पीएम चुप हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ना तो देश के किसानों के साथ हैं और ना ही हाथरस पीड़िता के साथ।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा, हिंसा के डर से रात में की पीड़िता की अंत्येष्टि

