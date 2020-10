Bihar Assembly Polls: महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम, कहा- आरजेडी से मिला धोखा

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) के पहले चरण को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ( JMM ) ने चुनाव में अकेले ही लड़ने का निर्णय लिया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हमने सात विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की है जहां चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बने महागठबंधन से किनारा कर लिया है।

झामुमो ने आरोप लगाया है कि राजद ने उनके साथ राजनीतिक धोखेबाजी की है। यही वजह है कि वे चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़न की बजाय अकेले लड़ेंगे।

Jharkhand Mukti Morcha (JMM) has decided to go solo in #BiharElections. We have identified seven Assembly constituencies where we will contest the polls: JMM General Secretary Suprio Bhattacharya (06.10.2020) pic.twitter.com/eHjucTuFfe