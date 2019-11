कमल हासन का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो तमिलनाडु के लिए मैं और रजनीकांत एक साथ आ सकते हैं

नई दिल्ली। फिल्मों से राजनीति में आए कमल हासन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु का विकास चाहते हैं। उसके के लिए उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम और सुपरस्टार रजनीकांत एक साथ आ सकती हैं। बता दें कि हासन ने ये बातें मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं।

Kamal Haasan , Makkal Needhi Maiam (MNM) on Rajinikanth: Our friendship is continuing for last 44 years. If needed we can come together for the development of Tamil Nadu . pic.twitter.com/kguEHxEYfd