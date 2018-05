नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट कहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर अदालत राज्यपाल को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती। कोर्ट ने नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी एमएलए केजी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। वहीं, कोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शक्ति परीक्षण को लाइव टेलीकास्ट कराए जाने की बात कही है। लाइव टेलीकास्ट को कांग्रेस ने अपनी बड़ी सफलता बताया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लाइव टेलीकास्ट से पारदर्शिता आएगी और ये उनकी जीत है।

प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस

बता दें कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के विधायक के.जी. बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के खिलाफ शुक्रवार शाम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बोपैया को शनिवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जिसमें वह इसका निर्णय देंगे कि बी.एस. येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत हासिल है कि नहीं।

