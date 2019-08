कर्नाटक में फोन टैपिंग मामले पर बोले सीएम येदियुरप्पा- सीबाई को सौंपी जाएगी जांच

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka Politics ) में बीजेपी सरकार के आने के बाद लगातार फोन टैपिंग का मामला गर्माया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सीएम बीएस येदियुरप्पा ( CM BS Yeddyurappa ) ने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान हुए फोन टैपिंग केस को अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को सौंपा जाएगा। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता समेत कई नेताओं ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की थी।

इसके साथ ही सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने साफ कहा कि विधायक दल की बैठक नहीं होगी।

आपको बता दें कि बीजेपी नेता एस. प्रकाश ने एचडी कुमारस्वामी की पिछली सरकार पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया।

अरुण जेटली की सेहत में नहीं हो रहा सुधार, अब इस चीज का लिया जा रहा सहारा

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa: Phone tapping case(during previous govt) will be handed over to the CBI. Many leaders including Congress legislative party leader have demanded a probe in this issue. pic.twitter.com/UHJgNg6Y0l