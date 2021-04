कनार्टक में कोरोना ने बिगाड़े हालात, CM येदियुरप्पा बोले- हर घर में 3-4 मरीज

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना ( Coronavirus ) से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी और छत्तीसगढ़ में कोरोना ने हालत बिगाड़ दी। इस बीच दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। यहां मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( Karnataka CM BS Yediyurappa ) ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Karnataka ) के कारण स्थिति काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हर घर में तीन से चार लोग कोरोना से पीडि़त हैं। आपको बता दें कि येदियुरप्पा को गुरुवार को कोरोना से रिकवर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 78 वर्षीय नेता को आठ महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित पाया गया था और 16 अप्रैल को मणिपाल हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था।

Karnataka CM BS Yediyurappa discharged from Manipal Hospital, Bengaluru



"I am healthy now after the treatment. I have called cabinet meeting today at 4pm today," he says. pic.twitter.com/sGYZb1Fn3M