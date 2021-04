Coronavirus: देश में एक वैक्सीन के 3 दाम, सोनिया गांधी ने PM को चिट्ठी लिख उठाए सवाल

नई दिल्ली। देश में महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच कोरोना वैक्सीनेशन ( Corona vaccination ) के अगले चरण की शुरुआत से पहले वैक्सीन के दामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आज जब हॉस्पिटलों में बेड्स, दवाई और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ऐसे में सरकार वैक्सीन निर्माताओं को मुुनाफाखोरी की अनुमति कैसे दे सकती है।

The nation's goal must be to ensure that everyone over 18 years is given the vaccine, regardless of their economic circumstances. I urge you to intervene immediately & reverse the new Covid19 vaccination policy.



- Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi pic.twitter.com/lXFmbfULdT