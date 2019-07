कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार पर संकट के बादल, इस्तीफा देने पहुंचे 11 विधायक

नई दिल्ली। Karnataka Crisis: कर्नाटक में कुमारस्वामी ( HD kumarswamy ) सरकार पर संकट गहरा गया है। कांग्रेस-जेडीएस ( Congress-JDS ) के 11 विधायक इस्तीफा देने विधानसभा पहुंचे हैं। इस्तीफे के पेशकश करने वाले विधायकों में 8 कांग्रेस के और 3 जेडीएस के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी स्पीकर विधानसभा में मौजूद नहीं हैं। आपको बता दें कि विधायकों के इस्तीफा देने की स्थिति में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ सकती है। सरकार को बहुमत में बने रहने के लिए 224 सीटों वाली विधानसभा में सरकार के पास 113 विधायकों को होना जरूरी है।

Congress MLA Ramalinga Reddy: I have come to submit my resignation to speaker. I don't know about my daughter(Congress MLA Sowmya Reddy), she is an independent woman. #Karnataka pic.twitter.com/1IvqviMfeS

मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ( CM HD Kumarswamy) अभी अमरीका के दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में उनकी सरकार पर बड़ा संकट छा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के विजयनगर विधायक आनंद सिंह और गोकके विधायक राजेश जरकीहोली विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कर्नाटक सरकार की परेशानी बढ़ी है। इस्तीफा देने विधानसभा पहुंचे सभी विधायकों के फोन बंद बताए जा रहे हैं।

2024 की तैयारी में अभी से जुटे पीएम मोदी, नवग्रह शांति को लगाए नौ पौधे

Congress MLA Ramalinga Reddy: I am not going to blame anyone in the party or the high command. I somewhere feel I was being neglected over some issues. That is why I have taken this decision https://t.co/MJJe04PqkW