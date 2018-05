नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की रैलियों की दौर जारी है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के बाद मोदी ने रायचूर चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक की सरकार और मुख्यमंत्री दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायचूर में फिलहाल कोयले से 1 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जबकि हम सोलर शक्ति से 100 गुना बिजली पैदा की तकनीकी पर विचार कर रहे हैं।

VIDEO: कर्नाटक में बोले मोदी- कांग्रेस को नहीं 'दिल' की कोई परवाह

Congress had an eco-system of looting. Jan Dhan-Aadhaar & Mobile number (JAM) trinity of our government has stopped leakages. No wonder Congress is angry on me & abusing me. Congress is worried that if we come to power in #Karnataka, they will face difficulty in looting the poor. pic.twitter.com/K45mA4B0H2