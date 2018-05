नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उभरे राजनीतिक बवाल पर अब थम गया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। जिसके तहत बीजेपी की ओर से येदियुरप्पा गुरुवार की सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्‍यपाल इस बात का संकेत पहले ही दे चुके थे कि वो सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी को सरकार बनाने का न्‍योता पहले देंगे।

21 मई तक साबित करना होगा बहुमत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल नहीं हो रहे हैं। सीएम पद का शपथ लेने के बाद 21 मई तक येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा। बुधवार की दोपहर में मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने पहले ही दावा किया था कि वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे।

Bengaluru: BJP Karnataka in-charge Prakash Javadekar shows victory symbol on being asked if Governor has sent a letter inviting BJP to form government pic.twitter.com/Ti9boR1Hwj