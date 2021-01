Karnataka: जेडीएस के दिग्गज नेता एमसी मानागुली का निधन, लंबे समय से थे बीमार

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन निकलते ही यहां जनता दल ( एस) ( JDS ) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक और दिग्गज नेता एमसी मानागुली ( MC Managuli ) का निधन हो गया। मानागुली के निधन से प्रदेशभर में शोक की लहर है। पार्टी नेताओं ने एमसी मानागुली के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

बताया जा रहा है कि एमसी मानागुली पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। बीमारी के बाद इलाज के लिए मानागुली को बेंगलूरू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनका निधन हो गया।

