कर्नाटक का सियासी संकट: विधानसभा पहुंचे बागी विधायक, स्पीकर से चल रही मुलाकात

नई दिल्ली। कर्नाटक के राजनीतिक संकट ( Karnataka political crisis ) पर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद फैसले की घड़ी पास आती दिख रही है। कोर्ट के आदेश के बाद बागी विधायकों की पेशी स्पीकर रमेश कुमार के सामने पेशी होनी है। अभी तक दोनों दलों Congress - JDS के कुल 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं।

- बागी विधायक स्पीकर से मिलनेे पहुंच गए हैैं।

- कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं।

- शाम 7 बजे मीडिया से बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा स्पीकर

- बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी विधानसभा पहुंचे। बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर से मुलाकात पर बीजेपी की नजर होगी।

- पुलिस कमिश्नर की सुरक्षा में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अपने चैंबर में पहुंच गए हैं।

- विधानसभा और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है।

Karnataka: CM HD Kumaraswamy, Congress leader DK Shivakumar and others inspect security arrangement at Vidhana Soudha in Bengaluru. The rebel MLAs have been directed by the Supreme Court to meet Karnataka assembly speaker at 6 pm today & resubmit their resignations. #Karnataka pic.twitter.com/Sm4Vqq5R00

विधायकों के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया

Mumbai: Rebel Congress MLAs reach Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. They have been directed by the Supreme Court to meet the Karnataka Assembly Speaker at 6 pm today and submit their resignations if they so wish. pic.twitter.com/1gUDE7lzCD