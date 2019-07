कर्नाटक में सियासी संकट : कांग्रेस के दो और विधायकों ने दिया इस्तीफा, खतरे में कुमारस्वामी की सरकार

नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच इस्तीफों का दौर जारी है। कांग्रेस के दो और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक MTB नागराज और के सुधाकर ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कर्नाटक में अभी तक 16 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है। कांग्रेस के 13 और जेडीएस के तीन विधायक अपना त्यागपत्र सौंप चुके हैं। हालांकि दोनों विधायकों को मनाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं।

विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं

वहीं कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के आर रमेश कुमार ने साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी भी विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने बागी विधायकों को 17 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही नाराज विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तैयारी की जा रही है।

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar: I have not accepted any resignation, I can't do it overnight like that. I have given them time on 17th. I'll go through the procedure and take a decision. #Karnataka pic.twitter.com/dsU1lhFmJ6