कश्मीरी पंडित बिंदरू हत्याकांड: महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, फेल हुई डबल इंजन की सरकार

नई दिल्ली। मंगलवार को कश्मीर में घंटेभर में तीन आतंकी हमले हुए थे। घाटी में अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से एक कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदरू भी शामिल हैं। अब बिंदरू की मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कश्मीर की प्रमुख पार्टियों समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं।

फेल हुई डबल इंजन की सरकार

इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती माखन लाल बिंदरू के परिजनों से मिलने पहुंची थीं। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। इसके बाद से महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि घाटी में इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है।

J&K: PDP chief Mehbooba Mufti visited the residence of Makhan Lal Bindroo in Srinagar who was killed by terrorists on Tuesday



"It's a failure of double engine govt. I fear that after these incidents, they will get an excuse to put more restrictions on Kashmir," she says pic.twitter.com/EOY31Shns5