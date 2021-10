पंजाब सीएम चन्नी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, लखीमपुर खीरी-ड्रग्स तस्करी समेत कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पंजाब सीएम ने मीडिया को बताया कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मैंने लखीमपुर खीरी की घटना पर अपनी बात कही। इसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग भी की। इसके साथ ही मैंने उनसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील करने का आग्रह भी किया है।

Met Home Minister @AmitShah & told him that the system of arresting our leaders should stop & the barbaric killings in UP (Lakhimpur Kheri) will not be tolerated. Also urged him to repeal the three farm laws and requested to open the Kartarpur Corridor at the earliest. pic.twitter.com/LecVMvfV32