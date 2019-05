हरियाणा के फतेहाबाद में बोले PM मोदी- 'मसूद अजहर पर कार्रवाई करने को मजबूर पाकिस्तान'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के फतेहाबाद चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस ने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के मतदान के बाद स्थिति साफ हो चुकी है कि 23 मई को एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार की वजह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है।

PM Narendra Modi in Fatehabad, Haryana: Can any nation become world power without strengthening its defence? Have Congress or any other 'mahamilavati' parties ever spoken about defence in their gatherings? They can't say anything on defence because of their history in this field pic.twitter.com/D9cCnNtpQU — ANI (@ANI) May 8, 2019

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा में ये कुछ नहीं बोल पाते। 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, देश में आतंकी हमले होते थे लेकिन तब की केंद्र सरकार सिर्फ बयान देती थी? पाकिस्तान अब मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। अपनी 5-6 साल की कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करवा पाई थी। क्यों? क्योंकि नीयत नहीं थी, नीति साफ नहीं थी। अब हमारे सपूत आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर हम जमीन से हमला करने गए। फिर हमने एयर स्ट्राइक की। जो आतंकी पहले हमें डराते थे, वो अब दुबक के बैठे हैं। मसूद अजहर अब ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे बताइये कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत किये बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने अपनी एक भी सभा में इस विषय पर एक भी बात बताई है क्या? कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ढकोसला पत्र में कहा है कि दिल्ली में अगर उसकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को जो विशेष अधिकार मिला है, उसे छीन लिया जाएगा। यानी कांग्रेस आतंकवादियों, पत्थरबाजों को खुली छूट देने की बात कर रही है। भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वाली कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून हटाने की भी बात कह रही है।

PM Modi in Fatehabad, Haryana: Your chowkidaar had promised the Sikh community that 1984 riots culprits will be punished. I am satisfied that the process of them being sentenced to death or life imprisonment has started. pic.twitter.com/2NXQrzDOJS — ANI (@ANI) May 8, 2019

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को, भारत को गाली देने वालों को, तिरंगे का अपमान करने वालों, नक्सलवादियों के समर्थकों को खुली छूट मिले। हमारे घरों के बच्चे जो फौज में, अर्धसैनिक बलों में जाते हैं उसे कांग्रेस और उसके साथी किस नजर से देखते हैं, वो आप सुनोगे तो आपका गुस्सा सातवें आसमान पर जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर में जूते घिस रहे हैं। इन्हें जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, आने वाले 5 साल में अंदर भी कर दूंगा।

कर्नाटक में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद देश 100 वर्षों तक स्वीकार नहीं कर सकता। उनका कहना है कि जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है वो अपना पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र और दिल्ली में सभाएं कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे।

सुबह 11.30 बजे, जनसभा

फतेहाबाद, हरियाणा

दोपहर 1.35 बजे, जनसभा

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

शाम 7 बजे, जनसभा

रामलीला मैदान, दिल्ली

