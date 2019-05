उत्तर भारत: देश में मोदी सरकार लगभग तय, अब सबकी निगाहें अमेठी पर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा नीत एनडीए आगे चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अपनी परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से लगभग 15 हजार मतों से पीछे चल रहे हैं। एनडीए उम्मीदवारों को 301 सीटों पर बढ़त है।

दिल्ली

लोकसभा चुनाव की गुरुवार को हो रही मतगणना में दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगे चल रही है। भाजपा का यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) से है।

Security heightened outside BJP headquarters in Delhi; According to Official trends, BJP is leading on 295 seats. #LokSabhaElections2019

पंजाब

लोकसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती दो घंटों के रुझानों में पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस आठ सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जबकि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी अकाली दल दो-दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) उम्मीदवार भगवंत मान, संगरूर में आगे चल रहे हैं। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मुकाबला कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला से है। वहीं, गुरदासपुर में भाजपा से अभिनेता सन्नी देओल का मुकाबला कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से है जो अक्टूबर 2017 में हुए उपचुनाव में 1.92 लाख मतों से विजयी हुए थे।

BJP's Sunny Deol leading from Gurdaspur, Congress's Manish Tewari leading from Anandpur Sahib and Gurjeet Singh Aujla leading from Amritsar, SAD's Harsimrat Kaur Badal leading from Bhatinda

उत्तर प्रदेश

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली में 50 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से दो लाख से अधिक मतों से आगे बताए जा रहे हैं। मोदी दूसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी वह वाराणसी से भारी मतों से जीते थे।

PM Narendra Modi leading by over 20,000 votes from UP's Varanasi, BJP President Amit Shah leading by over 50,000 votes from Gujarat's Gandhinagar

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भाजपा राज्य की सभी चारों लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि उसके उम्मीदवार गुरुवार को जारी मतगणना के रुझानों के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रहे हैं।

हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से उम्मीदवार किशन कपूर, शिमला से सुरेश कश्यप और मंडी से मौजूदा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बढ़त बनाए रखी है।

अनुराग ठाकुर के लिए यह लगातार चौथी जीत होने की संभावना है। वह कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर के खिलाफ 2.24 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं।

शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय सीटों के लिए 38 लाख वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू हुई। प्रदेश की सभी चार सीटों पर 19 मई को 38,01,793 लोगों (72.25 प्रतिशत) ने वोट डाला था।

चार सीटों से अकेली महिला सहित 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटें जीती थी

उत्तराखंड

भाजपा के उम्मीदवार रुझानों में राज्य की सभी पांचों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा सभी पांचों सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले 60,000 से 1 लाख 25 हजार वोटों तक की बढ़त बनाए हुए हैं। नैनीताल सीट पर 1 लाख 15 हजार वोटों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से आगे चल रहे हैं। टिहरी में 87,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार महारानी माला राज्यलक्ष्मी कांग्रेस प्रमुख प्रीतम सिंह से आगे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत अपने प्रतिद्वंदी मनीष खंडूरी (पुत्र भुवन चंद्र खंडूरी) पर 1 लाख 24 हजार वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं।

हरिद्वार से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कांग्रेस उम्मीदवार अम्ब्रीश कुमार से 62,000 वोटों से आगे हैं। वहीं अल्मोड़ा में, भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा पर 79,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दो से छह चरणों तक की मतगणना हो चुकी है, इसमें भाजपा को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बढ़त बनाए है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय िंसह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव जैसे दिग्गज पीछे चल रहे हैं। राज्य की 29 सीटों में से 28 पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ आगे चल रहे हैं। राज्य की सबसे हॉट सीट भोपाल में भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी दिग्विजय सिंह से आगे चल रही हैं। इसी तरह गुना में कांग्रेस के ज्येातिरादित्य सिंधिया से के पी यादव आगे चल रहे हैं। इसी तरह रतलाम में कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया, खंडवा में अरुण यादव, भिंड से देवाशीष जरारिया आदि पीछे चल रहे हैं।