गुजरात के पाटण में बोले PM नरेंद्र मोदी, पाक में एयर स्ट्राइक से विपक्षी दलों को हुई तकलीफ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के पाटण में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जवानों की शहादत का बदला लिया, लेकिन इससे अपने ही देश में विपक्षी दलों में को तकलीफ होने लगी। विपक्षी दल एयर स्ट्राइक के जवाब मांगने लगे। पीएम ने कहा कि जब पाकिस्तान ने हमारा विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा तो उन्होंने पाक को सीधी चेतावनी दी थी। पीएम ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से साफ बोल दिया था कि अगर अभिनंदन को कुछ भी हुआ तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।

इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रविवार को अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। अमित शाह यहां गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

