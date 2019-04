श्रीलंका में धमाकों पर PM मोदी ने जताया दुख, सुषमा और ममता समेत कई नेताओं ने प्रकट की संवेदना

नई दिल्ली। पड़ोसी देश श्रीलंका में रविवार को तीन चर्च और दो फाइव स्टार होटलों में हुए विस्फोट पर भारतीय नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में हुए भयानक विस्फोटों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है। भारत श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की है। साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है।

Prime Minister Narendra Modi had telephone conversations with President & Prime Minister of Sri Lanka & conveyed heart-felt condolences on his own behalf & on behalf of all Indians at the loss of over one hundred and fifty innocent lives in today’s terrorist attacks in Sri Lanka. pic.twitter.com/WOpKo9N7sm — ANI (@ANI) April 21, 2019

PM Modi: Strongly condemn the horrific blasts in Sri Lanka. There is no place for such barbarism in our region. India stands in solidarity with the people of Sri Lanka. My thoughts are with the bereaved families and prayers with the injured. (file pic) pic.twitter.com/YBICcCn3iE — ANI (@ANI) April 21, 2019

वहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा कि वह कोलंबों में भारतीय उच्चायुक्त के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने लिखा कि वह पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखें हैं।

129 लोगों की दर्दनाक मौत

आपको बता दें कि कोलंबो और श्रीलंका के कई इलाकों में 6 बम धमाके हुए हैं। ये धमाके तीन चर्च और तीन फाइव स्टार्स होटल में हुआ है। इस धमाके में 129 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 300 लोग गंभीर रूप घायल हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समाचार पत्र विस्फोट कोचिकाडे के कोटाहेना स्थित सेंट एंथनी चर्च में, काटना के कटुवापिटिया स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च में और तीसरा बटीकालोआ में हुआ है। वहीं, दूसरी ओर होटल शांग्री-ला, सिनामोन ग्रैंड और किंग्सबरी को भी निशाना बनाया गया।

EAM sushma swaraj on multiple blasts in Srilanka: I am in constant touch with Indian High Commissioner in colombo . We are keeping a close watch on the situation. (file pic) pic.twitter.com/vFZm1u8nky — ANI (@ANI) April 21, 2019

कांग्रेस नेता ने गहरा दुख और संवेदना प्रकट की

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीलंका में चर्च और होटल बम विस्फोट की खबर से हैरान और दुखी। उन्होंने लिखा कि असहिष्णुता, कट्टरता और आतंकवाद दुख की कोई सीमा नहीं जानते हैं। कांग्रेस नेता ने घटना का शिकार हुए लोगों के लिए गहरा दुख और संवेदना प्रकट की है।

Saddened and shocked at the disturbing news coming in from Sri Lanka. All forms of violence are unacceptable. Easter is a Festival of Peace. My thoughts and prayers with the grieving families — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 21, 2019

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी श्रीलंका में हुई इस घटना पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही घटना का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।