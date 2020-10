महाराष्ट्र की पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस Corona Positive, संपर्क में आने वाले सभी लोगों को दी टेस्ट की सलाह

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) में कोरोना वायरस ( Corona Positive ) संक्रमण की पुष्टि हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि देश में जब से लॉकडाउन लगा है तब मैं लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए आराम करूं।

उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं चिकित्सकों की ओर से दी गई दवाईयों और नियमों का पालन करते हुए सेल्फ आइसोलेशन में हूं।

Former Maharashtra chief minister and bjp leader Devendra Fadnavis tests positive for #COVID19. pic.twitter.com/8KR9woPFuf