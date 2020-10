Pakistan ने जासूसी के लिए भारतीय सीमा में भेजा अपना क्वाडकॉप्टर, सेना के जवानों ने किया ढेर

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सरहद पार से लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ और दहशत फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। शनिवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने आतंकियों को मदद पहुंचाने के मकसद से क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस क्वाडकॉप्टर ( quadcopter ) को भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के केरान सेक्टर में मार गिराया है।

Indian Army troops shot down a Pakistan Army quadcopter around 8 am today along Line of Control in Keran sector of Jammu and Kashmir. The Pakistani quadcopter made by Chinese company DJI Mavic 2 Pro model was shot down while it was flying over own position there. pic.twitter.com/YSZ9f8ZsUC