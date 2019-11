अजीत पवार ने की BJP सांसद से मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अटकलों का बाजार गर्म

मुंबई। जैसे-तैसे तो करीब एक महीने के सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में स्थाई सरकार का गठन हो सका, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होना बाकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन शनिवार को उन्हें फ्लोर टेस्ट पास करना है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने भाजपा सांसद प्रताप चिखलीकर से मुलाकात की है।

महाराष्ट्र के बाद गोवा में शिवसेना करेगी चमत्कार, संजय राउत बोले- बस कीजिए थोड़ा इंतजार

Ajit Pawar ,NCP on BJP MP Prataprao Chikhalikar met him today morning: It was just a courtesy meet ,even if we are from different parties we all have relations with each others,no discussion on floor test. As Sanjay Raut said,our alliance will prove our numbers today in the house pic.twitter.com/O1JUQbzNFf