रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में उतरीं ममता बनर्जी, विपक्षी एकजुटता को भंग करने के प्रयास का लगाया आरोप

नई दिल्ली। सीबीआई विवाद को लेकर कोलाकाता में धरणा दे चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार ममता बनर्जी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खुलकर समर्थन में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूछताछ का विरोध किया। उन्होंने इसको विपक्षी पार्टियों की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास करार दिया। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाम में पुलिस कमिश्नर पर सीबीआई कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठी थी।

Mamata Banerjeeon Wednesday came out in support of Robert Vadra by terming the questioning of son-in-law of UPA chairperson Sonia Gandhi by the ED as an "attempt to stop the opposition parties to unite."



