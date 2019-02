बिहार: कटिहार में हेडमास्टर ने 'वंदे मातरम' गाने से किया इनकार, मामले ने पकड़ा तूल

नई दिल्ली। बिहार के कटिहार से बड़ी खबर सामने आई है। यहां उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक प्राइमरी स्कूल टीचर ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। जब अफजल हुसैन नाम के इस टीचर से वंदे मातरम गाने को कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। अफजल ने कहा कि वह केवल अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, न कि किसी और की। टीचर के यह बोलते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

Katihar:Scuffle broke out when a primary school teacher Afzal Hussain refused to sing 'Vande Mataram' on Jan 26;Hussain says,"We worship Allah & Vande Mataram means 'vandana'(worship) of Bharat which is against our belief.Constitution doesn't say it's necessary to sing it".#Bihar pic.twitter.com/JjyEWpGRGt