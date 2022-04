गुजरात में AAP को बड़ा झटका, केजरीवाल के लौटते ही BJP में शामिल हो गए कई नेता

पंजाब में बंपर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात पर टीकी हैं। यही वजह है कि हाल में उन्होंने यहां को दो दिवसीय दौरा किया। लेकिन उनके दौरे के तुरंत बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के लौटते ही पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का दामन थाम लिया।

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करने के बाद पार्टी विस्तार को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। यहां आप को दोनों दिग्गज नेताओं ने रोड शो के साथ ही लोगों के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की पूरी कोशिश की। लेकिन केजरीवाल के दो दिवसीय दौरे से लौटते ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के कई नेताओं ने पार्टी ही छोड़ दी। बताया जा रहा है कि, पार्टी के करीब 150 नेता और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी जॉइन की है।

