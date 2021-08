मानसून सत्र: टीएमसी सांसद की पीएम से अपील, कहा- मिस्टर मोदी..आइए हमारी बात सुनिए

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) समाप्त होने में मात्र एक सप्ताह बाकी है। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्षी दल जोरदार हंगामा कर रहे है। अभी तक एक भी दिन नहीं गया कि लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha) दोनों की कार्यवाहीं शांतिपूर्ण तरीके से चल पाई हो। पेगासस जासूसी कांड, किसान बिल और महंगाई (Pegasus Case, Farmers Bills and Inflation) सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पार्टियों केंद्र सरकार को घेर रही है। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग की है।



‘मिस्टर मोदी... आइए हमारी बात सुनिए’

विपक्ष के हंगामे के चलते संसद (Parliament)नहीं चल पा रही है। संसद सत्र के आखिरी हफ्ते को देखते हुए तृणमूल कांगेस (Trinamool Congress) के नेता डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) संसद की कार्यवाही में भाग ले और विपक्ष की मांगों को सुनें। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने रविवार का ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल दिखा है, ‘मिस्टर मोदी आइए हमारी बात सुनिए’। इस वीडियो में संसद में विभिन्न विपक्षी दलों की ओर रखी गई मांग का जिक्र किया है।

मानसून सत्र में सिर्फ बार पीएम मोदी संसद गए

इस मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ दो बार संसद गए हैं। पहली बार सत्र के उद्घाटन के समय और दूसरी बार नए मंत्रियों का परिचय कराते समय। बाकी समय प्रधानमंत्री सांसद में उपस्थित नहीं रहे हैं। हालांकि इस दौरान हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नाराज होकर कहा कि उन्‍होंने एक मंत्रियों का परिचय जिस तरह से दिया है उनका सम्‍मान भी उसी तरह से किया जाना चाहिए।

हंगामे में चलते नहीं चल रही है संसद

विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। और किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि मानसून सत्र का अब अंतिम सप्ताह बचा है। इस दौरान प्रधानमंत्री आए और उनकी बात सुने। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पेगासस स्‍पाईवेयर केस, किसान बिल और महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हंगामे के चलते संसद नहीं चल पा रही है।