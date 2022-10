जब प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे मुलायम सिंह यादव, जानिए क्या था कारण

मुलायम सिंह यादव की गिनती देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों में की जाती थी।उत्‍तर प्रदेश की राजनीति के तो वे भीष्म पितामह थे ही साथ ही केंद्र की राजनीति में भी मुलायम सिंह का सिक्का चलता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि, मुलायम सिंह दो बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुलायम के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। वे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के एक कद्दावर नेता थे। अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में मुलायम सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक का पदभार संभाला। अपने राजनीतिक करियर में मुलायम सिंह यादव ने कई ऊंचाइयां हासिल की। हालांकि, उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अपने लंबे राजनीतिक करियर में वे एक नहीं बल्कि दो बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए।

Mulayam Singh Yadav How He Did Not Become Prime Minister