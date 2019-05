प्रचंड जीत के बाद पहली बार घर पहुंचे मोदी, मां हीराबेन ने दिया यशस्वी होने का आशीर्वाद

नई दिल्ली। दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी अपनी मातृभूमि यानि गुजरात पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत का जश्न मनाने के लिए मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हैं।

Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar and seeks her blessings. #Gujarat pic.twitter.com/qWEwnJo1Y9 — ANI (@ANI) May 26, 2019

नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। मोदी ने मां पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ भी बड़ा करने और किसी अहम मौके पर जाने से पहले मोदी अक्सर मां से मुलाकात करने उनके पास जाते रहे हैं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives at his mother Heeraben Modi's residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/Khpl5FHy7k — ANI (@ANI) May 26, 2019

- 2014 में देश को गुजरात को जानने का मौका मिला और गुजरात का विकास मॉडल सबके सामने आया। 2014 में आपने विदा किया, अब आपके दिये संस्कारों को आगे बढ़ा रहा हूं: पीएम मोदी

After 6th phase of polling, I had said that it’s 300 plus for us. When I said it, people mocked me. But, the results are for everyone to see: PM Modi #Modi2Begins pic.twitter.com/S77ZsxiuoB — BJP (@BJP4India) May 26, 2019

- 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी फेल हो गई। मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि आप कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। 6ठें चरण की वोटिंग के बाद मैंने कहा था कि हम 300 सीटें जीतेंगे तो बहुत से लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। आज परिणाम सबके सामने है।

The fire tragedy in Surat has saddened us all. We stand in solidarity with the bereaved families. May Almighty give them strength in this hour of grief.



The State Government is further strengthening disaster management infrastructure across Gujarat: PM Modi #Modi2Begins pic.twitter.com/tFvZeAsWHb — BJP (@BJP4India) May 26, 2019

कई परिवारों के दीपक एकसाथ बुझ गए: मोदी

सूरत अग्निकांड पर मोदी ने जताया शोक, बोले- कहा कि इस घटना में कई परिवारों के दीप बुझ गए। इस घटना पर जितना भी दुख जताया जाए, कम है। मोदी ने आगे कहा कि समय कम है लेकिन मैं कोई कार्यक्रम नहीं टालना चाहता। मां का आशीर्वाद लेना जरूर है। तो वहीं आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति है। मेरी पूज्य धरती को सिर झुकाकर नमन है

BJP President Amit Shah in Ahmedabad: After winning 26 seats (in Gujarat) Narendra bhai has come here, please shout loud so that the voice reaches West Bengal. pic.twitter.com/ij3CUuPTXD — ANI (@ANI) May 26, 2019

जीत के लिए जनता का शुक्रिया: शाह

बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने जहां से यात्रा शुरू की थी, आज उसी जगह आए हैं। शाह ने गुजरात की सभी 26 सीटें पर बीजेपी को मिली जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया है। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इतनी जोर से नारे लगाएं कि आवाज पश्चिम बंगाल तक जाए।

सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद मोदी और शाह का काफिला खानपुर इलाके में जेपी चौक स्थित बीजेपी के पुराने राज्य मुख्यालय पहुंचा। मोदी 1980 के दशक के आखिर में यहां एक कमरे में रहा करते थे। उस वक्त वह गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव हुआ करते थे।

30 मई को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बनेंगे प्रधानमंत्री

On landing in Ahmedabad, paid tributes to the great Sardar Patel.



An icon of modern India, his contribution towards nation building is monumental. pic.twitter.com/wRwrWDrqjy — Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2019

सूरत अग्निकांड के बच्चों को नमन

हालांकि सूरत में अग्निकांड में मारे गए बच्चों की स्मृति में यह जश्न सादा ही मनाया जा रहा है। बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जबरदस्त जीत के बाद पहली बार यहां आ हैं लेकिन इस मौके पर होने वाले आयोजनों को सामान्य और तड़क-भड़क से दूर सादा रखा गया। कार्यक्रम में किसी तरह की आतिशबाजी और ड्रम नहीं बजाए गए हैं। ऐसा उन बच्चों की याद में किया जा रहा है जिन्होंने सूरत अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी।

