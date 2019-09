अजित पवार के इस्तीफे पर शरद पवार का बयान- बैंक घोटाले में मेरा नाम आने से वह परेशान

नई दिल्ली। बैंक घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का नाम आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है।

शुक्रवार को एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि अजीत पवार के इस्तीफे की वजह तो स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अजीत के बेटे से बातचीत की।

जिसमें उनको बताया कि मेरा नाम बैंक घोटाले में आने से अजीत काफी परेशान थे। आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे भी है। इस घोटाले में उनका भी नाम शामिल है।

शरद पवार ने छोड़ी ED दफ्तर जाने की जिद, कहा- बैंक घोटाले से नहीं कोई लेना-देना

Sharad Pawar, NCP: I contacted his son and others to know the reason and what I see is, today he informed his family that he is very disturbed that uncle's (Sharad Pawar) name has been brought in a case in which his (Ajit Pawar) name is also there. He was very disturbed with this https://t.co/Xog28qzg0f pic.twitter.com/Pmid1eNulT — ANI (@ANI) September 27, 2019

एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अजित पवार ने अपने परिजनों से कहा था कि शरद पवार जैसे व्यक्ति जो 50-52 साल से महाराष्ट्र की राजनीति सक्रिय हैं।

इसके साथ ही चार बार राज्य के मुख्य मंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री तक रहे। ऐसे में उनका नाम बैंक घोटाले में घसीटा जाना बर्दाश्त से बाहर की बात ही है।

गौरतलब है कि अजित पवार ने विधायक पद से इस्‍तीफा दे दिया। इसके साथ ही महाराष्‍ट्र विधानसभा के स्‍पीकर हरीभाऊ बगाड़े ने अजित के इस्तीफे को मंजूर कर लिया।

बगाड़े ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्‍ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्‍तीफा प्राप्त हुआ, जिसको स्‍वीकार कर लिया गया।

वहीं, अजित पवार ने अभी तक अपने इस्तीफे की वजह के बारे में नहीं बताया है।

शिवसेना के बाद अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा, शरद पवार पर कार्रवाई को बताया सियासी अवसरवाद

S Pawar: He told his family that for 50-52 yrs a person who worked in a political org in Maharashtra,was CM 4 times, was defence minister&is known for his work in different sectors,his name is brought in a case where he wasn't even a member of that bank. It's not bearable for him https://t.co/FTRwtUsI8a — ANI (@ANI) September 27, 2019

आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने NCP प्रमुख शरद पवार और अजित पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। य

ह घोटाला 25 हजार करोड़ रुपए की रकम से जुड़ा है।

महाराष्ट्र: शरद पवार के समर्थन में उतरे शिवसेना MP संजय राउत, ईडी की कार्रवाई को बताया गलत