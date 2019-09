महाराष्ट्र: शरद पवार के समर्थन में उतरे शिवसेना MP संजय राउत, ईडी की कार्रवाई को बताया गलत

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार शुक्रवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में हाजिर होने वाले हैं, जिसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने करीब सात क्षेत्रों में निषेधात्मक आदेश लागू किए हैं।

वहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी नेता शरद पवार का समर्थन किया है। शिवसेना नेता ने शरद पवार को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह बताया है।

उन्होंने कहा कि समूचा महाराष्ट्र जानता है कि ईडी ने जिस बैंक में घोटाले से जुड़ी एफआईआर दर्ज की है, उस बैंक में शरद पवार कभी किसी पद पर नहीं रहे।

यही नहीं शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने भी साफ कर दिया है कि उसने शरद पवार का नाम नहीं लिया था।

यहां तक कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी उनको क्लीनचिट दे चुके हैं। इस दौरान संजय राउत ने शरद पवार की तारीफ भी की।

उन्होंने कहा कि पवार ने कृषि क्षेत्र में बहुत अतुलनीय काम किया है।

हालांकि उन्होंने पवार को शिवसेना की विचाराधारा से अलग बताया। लेकिन उनके खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई को गलत बताया।

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पवार और उनके भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड में कई करोड़ के घोटाले के मामले में नामजद किया था, जिसके सिलसिले में वे आज ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे।

देर रात को लागू किए गए आदेश में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिन क्षेत्रों में निषेधात्मक आदेश लागू है वे हैं, कफ परेड, कोलाबा, मरीन ड्राइव, आजाद मैदान, डोंगरी, जे.जे. मार्ग और एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन।

Mumbai: Joint CP Vinay Choubey and a team of police officers arrive at the residence of NCP Chief Sharad Pawar; He will visit ED office later today for ED investigation in the money laundering case, in which he has been named. pic.twitter.com/Ub7JMvsPE3