‘इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं,’ महिला आरक्षण बिल गिरने पर दिल्ली की सीएम ने विपक्ष पर कसे तंज

रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं की सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, जबकि देश में करोड़ों महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को डिंपल यादव, तो राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही अच्छी लगती हैं। साथ ही उन्होंने संसद सीटों के मुद्दे पर कहा कि 1971 के समय की जनसंख्या के हिसाब से तय सीटें आज के 140 करोड़ लोगों के लिए काफी नहीं हैं। उनके अनुसार, कुछ नेता अपनी पकड़ कमजोर होने के डर से सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।