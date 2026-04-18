CR पार्क डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हत्या की चौंकाने वाली वजह आई सामने

Delhi CR Park Double Murder Case: साउथ दिल्ली के CR पार्क इलाके में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना सामने आई है। पैसे के लेन-देन और पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति और उसके बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है।