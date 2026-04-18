महिला आरक्षण पर मोदी सरकार की पहल को बंगाल चुनाव में M फैक्टर की काट बना पाएगी भाजपा?

मोदी सरकार ने महिलाओं पर केंद्रित कई कानून बनाए और योजनाएं चलाईं। तीन तलाक का कानून और उज्ज्वला योजना बड़े उदाहरण हैं। इनकी वजह से महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक विकसित हुआ। इसका फायदा उसे चुनावों में हुआ। लिहाजा बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां राज्यों में भी हर चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डालने वाली योजना किसी न किसी रूप में घोषित की जाती रही है। हालिया उदाहरण बिहार का है, जहां महिलाओं को कारोबार शुरू करने के नाम पर दो लाख रुपये तक की रकम देने की योजना चुनाव से कुछ ही समय पहले शुरू की गई थी।