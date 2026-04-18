तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंदर राव को लगा झटका, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट

लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के पास नहीं होने के बाद बीजेपी द्वारा राज्य में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इसके बाद राव ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य में प्रदर्शन करने की अपील की। ऐसे में हैदराबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राव को आज तारनाका स्थित उनके घर में हाउस अरेस्ट करते हुए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन से राज्य में अशांति फैल सकती थी, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया।