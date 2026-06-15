Dholpur: स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित जरूरी संसाधनों का अभाव, सीएचसी, पीएचसी सेंटर बने रेफर केन्द्र

राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में अपने कुल व्यय का 8.1 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों के 6.2 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, आपातकालीन सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की बात कही। लेकिन यह सब सुनने तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि धौलपुर जिले में जमीनी हालात इससे बिलकुल जुदा हैं। जहां सीएचसी सेंटरों से लेकर पीएचसी सेंटर और बाड़ी जिला अस्पताल खांसी, बुखार, पेट दर्द के इलाज तक ही सीमित होकर रह गए हैं। कारण...विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल उपकरणों का अभाव। जिसको पूरा करने का दम राज्य सरकार भरती रहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हालात यह हैं कि जिले में संचालित 8 सीएचसी और 40 पीएचसी सेंटर आज केवल रेफरल केन्द्र बनकर रह गए हैं इसमें सरमथुरा सीएचसी, राजाखेड़ा एसडीएच और सीएचसी, बसेड़ी सीएचसी और दो साल पहले क्रमोन्नत किया बाड़ी जिला अस्पताल भी शामिल हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रतिदिन 10 से 15मरीज धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हायर सेंटर पर पड़ रहा है।