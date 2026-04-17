बोर्डिंग पास पर ‘आरआर’ का क्या मतलब है? चिंताजनक नहीं, सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है

फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले अगर आपके बोर्डिंग पास पर ‘आरआर’ लिखा दिख जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। कई यात्रियों को लगता है कि कहीं उनका सामान या यात्रा संदिग्ध तो नहीं। लेकिन हकीकत में यह एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। ‘आरआर’ का मतलब होता है 'रैंडम रिव्यू' या 'रैंडम रेफरल' यानी आपको अतिरिक्त जांच के लिए रैंडम तरीके से चुना गया है। यह प्रक्रिया भारत के विमानन सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है और इसका उद्देश्य सुरक्षा को मज़बूत बनाना है, न कि किसी यात्री को परेशान करना।