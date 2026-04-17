17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बोर्डिंग पास पर ‘आरआर’ का क्या मतलब है? चिंताजनक नहीं, सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है

फ्लाइट के बोर्डिंग पास पर 'आरआर' देखकर अक्सर ही लोगों को घबराहट हो जाती है। क्या होता है इसका मतलब और क्या इसे देखकर चिंता करना सही है? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 17, 2026

RR stamp on boarding pass

RR stamp on boarding pass

फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले अगर आपके बोर्डिंग पास पर ‘आरआर’ लिखा दिख जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। कई यात्रियों को लगता है कि कहीं उनका सामान या यात्रा संदिग्ध तो नहीं। लेकिन हकीकत में यह एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। ‘आरआर’ का मतलब होता है 'रैंडम रिव्यू' या 'रैंडम रेफरल' यानी आपको अतिरिक्त जांच के लिए रैंडम तरीके से चुना गया है। यह प्रक्रिया भारत के विमानन सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है और इसका उद्देश्य सुरक्षा को मज़बूत बनाना है, न कि किसी यात्री को परेशान करना।

‘आरआर’- क्या आप संदेह के दायरे में हैं?

बोर्डिंग पास पर 'आरआर' आने का यह मतलब नहीं है कि आप संदेह के दायरे में हैं। ‘आरआर’ का मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। यह पूरी तरह से एक रैंडम प्रक्रिया है, जिसमें कुछ यात्रियों को अतिरिक्त जांच के लिए चुना जाता है। यह चयन किसी व्यक्ति के व्यवहार, टिकट या पहचान पर आधारित नहीं होता।

कैसे होता है चयन?

एयरपोर्ट सिस्टम एक एल्गोरिदम के ज़रिए यात्रियों का चयन करता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा में अनिश्चितता बनाए रखना है, ताकि कोई भी संभावित खतरा रोका जा सके। आमतौर पर कुल यात्रियों में से 2% से भी कम लोग ही इस प्रक्रिया में आते हैं।

‘आरआर’ होने पर क्या करना होता है?

ऐसे यात्रियों को अतिरिक्त फ्रिस्किंग, बैगेज जांच या दस्तावेज सत्यापन से गुज़रना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बोर्डिंग गेट या तय सुरक्षा क्षेत्र में होती है लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेती। इसके लिए समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना और सहयोग करना ज़रूरी है।

क्या यह सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है?

नहीं, यह प्रक्रिया घरेलू उड़ानों पर भी लागू हो सकती है, हालांकि यह प्रक्रिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ज़्यादा देखी जाती है। भारत के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर यह नियम लागू है और इसका मकसद अवैध सामान या मुद्रा के परिवहन को रोकना है।

ये भी पढ़ें

‘साहब, मैंने हीना को मार दिया’, पत्नी की हत्या के बाद पति पहुंचा पुलिस स्टेशन, खुद कबूला जुर्म
राष्ट्रीय
Crime

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Apr 2026 07:54 am

Published on:

17 Apr 2026 07:53 am

Hindi News / National News / बोर्डिंग पास पर ‘आरआर’ का क्या मतलब है? चिंताजनक नहीं, सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Elections 2026: चुनावी हलफनामे में नेताओं की घटी संपत्ति, पत्नियों की बढ़ती पूंजी

Tamil Nadu Elections 2026, M. K. Stalin assets decline, Udhayanidhi Stalin wealth decrease,
राष्ट्रीय

‘एज टोकन’ सिस्टम से बच्चों की सोशल मीडिया पर पहुंच होगी सीमित, आंध्र प्रदेश सरकार बना रही है योजना

Kids using smartphones
राष्ट्रीय

NHAI का सख्त आदेश: गलत जानकारी मिली तो ब्लॉक हो जाएगा FASTag, ऐसे तुरंत करें चेक

Fastag Verification NHAI Rules
राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल में BJP के CM चेहरा? खुद किया बड़ा खुलासा

West Bengal Election 2026
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग पर सियासी संग्राम, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को घेरा

Bengal elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.